巨人は１０日の中日戦（バンテリン）で９―４と逆転勝ち。連敗を「３」で止め、勝率を５割に戻した。

シーソーゲームを制した。投げては先発・森田が２回まで走者を出しながらも無失点投球を披露するも、１―０で迎えた３回に先頭・カリステに初球・１４５キロの高め直球を捉えられて左翼スタンド手前に同点ソロを叩き込まれた。

その後の攻撃で２点を返し、再び試合を有利にするも、２点リードの４回に一死一塁から鵜飼にカウント０―１から２投目・高め変化球を左中間へ運ばれて同点２ランを被弾。５回途中７安打４失点で降板した。

打ってはヤングＧがチームの勝利に貢献した。まずは０―０の２回にプロ３年目の平山が先制タイムリーを放ち１点を奪い取ると、１―１の４回に４番・ダルベックが８号２ランを放ち、勝ち越し。その直後に中日打線の追い上げをくらうも、１点ビハインドの６回二死二、三塁からプロ２年目・浦田の適時三塁打で逆転に成功した。

これだけでは終わらず、１点リードの８回には吉川の適時二塁打に続き、２点リードの９回に浦田の２点適時打で点差を「５」に広げた。

阿部慎之介監督（４７）は４打数３安打４打点と猛打賞＆大暴れした背番号３２について「あれくらいできるんですから、チャンスと思ってやってほしいなと思います」と評し、さらに背中を押した。

また、前日９日の同戦に「３番・遊撃」で先発出場した泉口友汰内野手（２６）がベンチスタート。代わりに６試合ぶりにスタメン入りを果たした浦田が遊撃に就いた。今後は２人を併用して先発出場させるのか問われると、指揮官は「（浦田と泉口の）併用はしないですね。泉口が調子戻さない限り出しません」とキッパリ。しばらくは途中出場する見通しとなりそうだ。