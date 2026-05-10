「メロの塊」TXT・テヒョン、春の陽気が似合うアイドル！公園で散歩する姿が可愛すぎると話題

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのメンバー、テヒョンが爽やかな春ファッションを披露した。

最近、テヒョンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】「彼氏感強い」テヒョンの散歩姿

キャプションには、太陽の絵文字を2つ綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、テヒョンが晴れた日に散歩を楽しむ様子を捉えたものである。春の陽気のなかで、半袖で公園と思われる場所で自然を満喫している。

（写真＝テヒョンInstagram）

写真のなかのテヒョンは、自然なポーズで緑との調和を見せた。コーヒーを飲む姿や、微笑みながらしゃがむ姿は、まるで恋人のようで、ファンの想像力を刺激している。

投稿を目にしたファンからは、「その微笑みはなんだ！！！？」「なんでこんなにもメロの塊なんですか」「彼氏感強くてやばすぎ」といった反応が寄せられていた。

なお、テヒョンが所属するTOMORROW X TOGETHERは、来る5月23〜24日の愛知公演を皮切りに、千葉・福岡・兵庫を巡るスペシャルコンサート「2026 TXT MOA CON IN JAPAN」を開催する予定だ。

◇テヒョン プロフィール

2002年2月5日生まれ。本名カン・テヒョン。2019年1月、3年の練習生生活を経てTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてデビューした。大きな目が特徴的な端正なビジュアルの持ち主で、メンバーたちが描くテヒョンの似顔絵もかなり目が大きい。グループではボーカルポジションというイメージが強いが、ダンスの実力も高い。SHINee・テミンのダンスに感銘を受け、芸能界を目指し始めた。