◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

１打差２位からスタートした河本結（リコー）が１イーグル、４バーディー、４ボギーの７０で回り、通算１オーバー。逆転で初のメジャー制覇を達成した。２打差の２位は鈴木愛（セールスフォース）だった。

首位でスタートした福山恵梨（松辰）は２バーディー、５ボギー、１ダブルボギーの７７と苦しみ、通算７オーバーの６位に終わった。プロ１６年目の３３歳は、悲願のツアー初優勝に６打及ばなかったが「メジャーを満喫できました」と爽やかに話した。

福山が勝利への流れを逃したのは６番パー５だった。２位の河本を１打リードして迎えたロングホール。河本は第２打をグリーン左まで運び、第３打でチップインイーグルを決めた。一方、福山は右バンカーからの第３打をグリーンオーバー。第４打をショートさせ、パー５で痛恨のボギー。たった１ホールで河本に３打の差をつけられ、逆転を許し、その後は差が開いた。

河本、桑木志帆（大和ハウス工業）の優勝経験者と回った最終組について福山は「やっぱり緊張感もあって、みんな、いいゴルフをしていて、楽しかったです」と、すがすがしく語った。

プロ１６年目の３３歳。下部のステップアップツアーでは５勝を挙げているが、レギュラーツアーは未勝利でシード権を獲得したこともない。「今年、頑張れなかったら、もう、ないかもしれない」と不退転の決意で今シーズンに臨んでいる。今回はメジャーでの金星を逃したが、意欲が衰えることなく、むしろ、みなぎる。「優勝争いの位置でプレーすることができて、いい経験になりました。また、次こういう機会があれば、しっかり勝ちたい、と思いますので、頑張りたいです」と前向きに話した。