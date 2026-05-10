【KCON JAPAN】ジェジュンがプロデュース・KEYVITUP、レッドカーペット登場 初々しさあふれる姿も
歌手・俳優のJAEJOONG（ジェジュン）がプロデュースするiNKODE Entertainment所属の次世代5人組ボーイズグループ・KEYVITUP（キービラップ）が10日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。
【場面ショット】ジェジュン、ドキッとするおんぶショット
デビューして33日となるKEYVITUPは、ブラック衣装で登場。フレッシュな魅力と、ヒップホッパーとしてのクールさが混ざり合った独特な魅力を放っていた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【場面ショット】ジェジュン、ドキッとするおんぶショット
デビューして33日となるKEYVITUPは、ブラック衣装で登場。フレッシュな魅力と、ヒップホッパーとしてのクールさが混ざり合った独特な魅力を放っていた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。