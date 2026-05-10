◇セ・リーグ 巨人9―4中日（2026年5月10日 バンテリンドーム）

巨人は打線が12安打で今季最多9得点とつながって、連敗を3で止めた。勝率5割に復帰し、1日で3位に返り咲いた。阿部監督は「若い2人が頑張ってくれました」と22歳の平山と決勝打を放った23歳の浦田をたたえた。

3―4の6回に2死一塁から平山が中堅への二塁打で二、三塁とチャンス拡大。直後に浦田が右中間に逆転の2点三塁打を放った。「貴重な、あれが勝ちにつながったと思います」と称賛。浦田の3安打4打点の活躍に「あれくらいできるんですから、チャンスと思ってやってほしいなと思います」とさらなる奮起を期待した。

今季初先発だった森田は4回1/3を7安打4失点。「キャッチャーがボールにしましょうというボールをホームラン打たれたらどうしようもないので。本人とも配球できないよねと話をした。そこは妥協せずにやっていかないと勝てる投手にはならないと指摘した」と成長を促した。

ドラフト2位・田和は5―4の6回に登板し1回を3者凡退。開幕から15試合連続無失点と好投を続けるルーキーに「だからこそああいうところでいかせてるので。いつかは点取られると思うんですけど今の気持ちでやってほしいなと思います」と話した。