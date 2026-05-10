女優の杏（40）が9日放送のNHK Eテレ「わたしの日々が、言葉になるまで」に出演し、子供に「ブチギレした」経験を明かした。

2015年に俳優の東出昌大と結婚し、16年に双子の女児、17年には男児を出産。現在はシングルマザーとして3人の子供を育てている。

番組の今回のテーマは「“怒り”を言葉にしてみると」。22年に移住した仏パリでは言葉にして伝えることの大切さを痛感しているそうで、「（フランス語は）ちょっとだけど、いざとなったらやっぱ母国語が一番強いので。強く“私は憤っているぞ”って言った方が強かったりするので、ブロークンだろうが母国語だろうが言った方がいいっていう感じの世界です」と明かした。

最近怒ったことを聞かれると「1人の子供が食事中なのに水鉄砲で他のきょうだいを撃ってたんですよ」と振り返る。

「あのさ、今までそういう食べ方したことあった？ねえ？あったかな？見たことあんの？みたいな感じで結構ブチギレましたね。びっくりして」。

「やっぱり、人間だものっていう気持ちになっちゃう。不快なんだわってなっちゃう」と赤裸々に明かし、スタジオの笑いを誘っていた。