◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

１打差２位から出た桑木志帆（大和ハウス工業）は２バーディー、４ボギーの７４と落とし、通算５オーバーで４位となり、２４年のＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯以来のメジャー制覇はならなかった。「前半にバーディーが取れず、波に乗れなかった」と逆転Ｖを逃し、唇をかんだ。

４番でグリーン右からのアプローチを寄せられずボギー先行。６番でも落とし、首位との差が広がった。後半に入るタイミングで「パーを重ねてタイミングが合えば、バーディーが来るかな」とチャンスを待ったが、伸ばしきれず。同組の河本結（リコー）がスコアを伸ばしながらも焦りはなかった。それでも「最後は気持ちが切れてしまった。悔しかった」と肩を落とした。

前週のＮＴＴドコモビジネスレディスに続き２週連続で４位。２年ぶりの優勝に近づいている雰囲気はあるが「まだまだ改善点がいっぱい」と伸びしろたっぷりだと話した。「パッティングでプレッシャーがかかると、タッチ（距離感）が出なくなってしまう。マネジメントの部分だったり、凡ミスを無くすことが目標」と今後に向けて話した。

悔しさはありながらも、難セッティングで４位に入り、ホールアウト後は笑顔を見せた。「メジャーで上位で、（最終日）最終組で戦えたのは久々。また優勝も見えてきた。気持ちは前向き。来週からしっかり結果を残せるように頑張りたい」。上位フィニッシュも向上心を忘れず、次週以降の優勝を見据えた。