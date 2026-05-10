【KCON JAPAN】CORTIS、全員でオールバック “ファッショナブル”な姿に大歓声
5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が10日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。
【ソロカット】オールバックで登場！圧巻のオーラを放ったCORTIS
ステージ登場と同時に大歓声が上がったCORTISは、全員そろってオールバックで登場。ファッショナブルな着こなしを披露し、異国情緒あふれる雰囲気をただよわせた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【ソロカット】オールバックで登場！圧巻のオーラを放ったCORTIS
ステージ登場と同時に大歓声が上がったCORTISは、全員そろってオールバックで登場。ファッショナブルな着こなしを披露し、異国情緒あふれる雰囲気をただよわせた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。