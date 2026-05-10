タレントで実業家の紗栄子（39）が10日、自身のインスタグラムを更新。伊勢神宮の式年遷宮（2023年）に向けた民俗行事「お木曳（きひき）」に参加したことを報告し、法被（はっぴ）姿を披露した。

「本日、伊勢神宮のお木曳きに参加させていただきました」と報告し、「20年に一度行われる『式年遷宮』。社殿を新しく建て替え、御神体を新宮へお遷しする、日本の中でも特別な神事です。その御造営に使われる御神木を、人々の手で曳く『お木曳き』」と行事を説明。

法被姿で奉曳車をひく写真などをアップし「歴史と祈りを未来へ繋いでいくこの伝統に、実際に参加させていただけたことを、とても光栄に感じています。たくさんの方々の想いと力がひとつになる光景は、本当に美しく、忘れられない一日になりました この貴重なご縁に感謝です」とつづった。

紗栄子が参加したのは、全国から集まった「特別神領民」による陸曳（おかびき）。特別神領民は、伊勢神宮の崇敬者や神社関係者らがお木曳に参加できる仕組みで、1966年から導入されている。

この投稿にフォロワーらからは「素敵な光景をありがとう」「可愛すぎる」「三重県民なので嬉しいです！」「貴重な体験！」などの声が寄せられている。

紗栄子は07年に20歳でダルビッシュ有投手（現パドレス）と結婚、08年3月に長男、10年2月に次男を出産したが12年1月に離婚した。長男の道休蓮は、昨年1月にモデルとしてデビューした。現在は、タレントのほか、栃木の牧場「NASU FARM VILLAGE（那須ファームビレッジ）」の経営や被災地支援活動などを行っている。