◇ITTF世界卓球選手権 男子団体戦(10日、ロンドン)

卓球男子日本代表が9日、準決勝で台湾を下し、10年ぶりの決勝進出が決定。中国との頂上決戦に挑みます。

1番手の張本智和選手が林繇儒選手とのエース対決に3-1で勝利。2番手の松島輝空選手は馮翊新選手に3-0の快勝、3番手の戸上隼輔選手が郭冠宏選手に3-0で下しました。オンコートインタビューで戸上選手は「1番の張本選手が林選手に勝ってくれたのが、みんながリラックスできた要因。チームメートのみんなに感謝」と振り返りました。

世界ランクトップ10に入る張本選手と松島選手の2人を軸に55年ぶりの世界一を目指す日本。序盤には黒星も味わいました。

今大会、例年とは異なる独自の試合方式を採用。世界チームランク上位7チームと開催地・イングランドによって争われるステージ1A、それ以外の出場チームによって争われるステージ1Bに分かれて試合を実施。ステージ1A出場チームとステージ1Bを勝ち抜いた24チームがトーナメント戦で争うステージ2で優勝をかけて争います。

日本は強力なライバルもいるシード争いでドイツ、フランスに敗れ、1勝2敗。その後のベルギー戦、カザフスタン戦では、張本選手、松島選手が1敗を喫するなど、決して楽な道のりではありませんでした。

それでも準々決勝、一度敗れたドイツとの再戦では、1番手の張本選手と2番手の松島選手が前回敗れた相手に連勝。3番手の戸上選手が黒星を喫しましたが、第4戦で張本選手が相手エースのチウ・ダン選手を下し、メダルを確定させました。

「今日、戸上くんが落としたとしても金メダルを獲れるチームは全ての試合を3-0でもなく、何対何ではなくどこにでも勝てるチーム。そういうチームを日本は作り出してきた。日本は最高のチームだと思います。でもまだまだ最高にはなれていない。優勝して金メダルを獲って、最高のチームになりたい」

試合後の張本選手が語った言葉。誰かが敗れても勝ち抜く力がチーム力と語り、“エース”の存在感を感じさせました。

王者・中国と頂上決戦

決勝で対する中国は、大会11連覇中。今大会はステージ1で韓国、スウェーデンに敗れ、日本と同じく2敗と苦しい序盤でした。

それでも準々決勝で韓国に雪辱を果たし、準決勝では強豪フランスを3-1で撃破。大黒柱の王楚欽選手が先勝すると、2戦目の林詩棟選手は落としますが、3番手の梁靖崑選手が2ゲームダウンから逆転勝利。王楚欽選手が4戦目をきっちり勝利。12連覇へ王手をかけました。

日本勢は、世界1位の王楚欽選手に対して、張本選手が通算3勝14敗も昨年の『WTTチャンピオンズ横浜』では決勝で破りました。また松島選手は通算2勝5敗で今季3月に勝利を記録。世界1位相手にもこの1年以内でしっかり勝利をあげています。

張本選手は、世界ランク6位の林詩棟選手に対して、通算6勝2敗と好相性。一方で、現在は世界21位ですが、過去最高世界2位にものぼりつめた梁靖崑選手には通算3勝7敗となっておりどういったオーダーで対戦が組まれるか注目されます。

▽男子日本の今大会成績

〈グループリーグ〉

2日 第1戦 ● 2-3 ドイツ

2日 第2戦 ○ 3-0 台湾

3日 第3戦 ● 2-3 フランス

〈トーナメント〉4日 1回戦 ○ 3-1 ベルギー6日 2回戦 ○ 3-1 カザフスタン7日 準々決勝 ○ 3-1 ドイツ9日 準決勝 ○ 3-0 台湾10日 決勝 vs 中国