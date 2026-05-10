地域の人に物流業界に興味を持ってもらおうと岡山市中区の物流会社OkaSyoが恒例の春祭りを開催しました。

【写真を見る】子どもたちの運転体験コーナー・岡山ゆかりのゲストによるステージイベントも OkaSyo春祭り「物流業界を盛り上げたい」

物流業のOkaSyoが岡山市中区の本社で毎年この時期に開いている、「OkaSyo春祭り」です。

原油価格の高騰や人手不足など物流業界は厳しい状況にありますが、イベントを通してドライバーなど物流の仕事に興味を持ってもらおうと開いたものです。

今年は、子どもたちに運転する楽しさを感じてほしいと体験コーナーを増やしました。ステージイベントでは、岡山ゆかりのゲストが登場し会場を盛り上げました。

（OkaSyo 小林綾花さん）

「実際に運転シミュレーターであったりとか、運転する体験というものを、この祭りで味わってもらえるような仕組みづくりを行っています。笑顔と物流業界に興味をもってもらうというところを目指して、OkaSyoは、物流業界を盛り上げられるように今後も頑張っていきたいと思います。」

OkaSyoによりますと約1万2000人が訪れたということです。