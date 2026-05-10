◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 8-3 ロッテ(10日、みずほPayPayドーム)

ロッテの井上広大選手が、今季3度目のスタメン起用で第2号の先制2ランを放ちました。

場面は両チーム無得点で迎えた2回表の攻撃。ソフトバンクの先発・前田悠伍投手に対し、1アウトから松川虎生選手がヒットで出塁すると、続く井上選手が初球のフォークをとらえます。打球はそのまま左中間方向の中段スタンドに飛び込む先制2ラン。井上選手はこの一発を振り返り「久々のスタメンだったので、しっかりと1打席目の1球目から集中して打席に入りました。それがいい結果に繋がったと思うので引き続き頑張ります」と言葉を寄せていました。

昨オフの現役ドラフトで阪神からロッテに移籍した井上選手。4月25日に移籍後初昇格を勝ち取ると、翌26日には移籍後初のスタメンを勝ち取りました。しかしこの日は降雨の影響でノーゲーム。正式に“移籍後初のスタメン起用”となった同29日の楽天戦では、第2打席でソロHRを放ちました。翌日のスタメン起用では快音響かず、迎えた今季3度目のスタメン起用。らしさあふれるパンチ力を見せつけました。

サブロー監督は、井上選手を獲得した際に「数年前から良いバッターだと思っていた」とコメント。その能力を見込み、開花へ期待を寄せていました。この思いに応えられるか、新天地での躍動にも注目です。