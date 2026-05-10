【KCON JAPAN】ZEROBASEONE、5人体制でレッドカーペットに登場「思いっきり期待して」
グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE（ゼロベースワン）が 10日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。
【ソロカット】ハートポーズも！美しい笑顔を見せるZEROBASEONEメンバー
この日のヘッドライナーを務めるZEROBASEONEは「僕たちはヘッドライナーとしてパフォーマンスができて、本当に光栄です」とあいさつ。1時間の公演を予定しており、パク・ゴヌクは「ZEROBASEONEのいろんな魅力をお見せするステージをお見せしたいと思います」と期待を高め、「そして6枚目の身にアルバムの収録曲、僕が作った曲も楽しみにしていてください」と呼びかけた。
少しでも直接思いを届けたいソク・マシューは、日本語と韓国語を混在させながら「本当にたくさん準備してきました。思いっきり期待してください」とアピール。観客の歓声が止まらなかった。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【ソロカット】ハートポーズも！美しい笑顔を見せるZEROBASEONEメンバー
この日のヘッドライナーを務めるZEROBASEONEは「僕たちはヘッドライナーとしてパフォーマンスができて、本当に光栄です」とあいさつ。1時間の公演を予定しており、パク・ゴヌクは「ZEROBASEONEのいろんな魅力をお見せするステージをお見せしたいと思います」と期待を高め、「そして6枚目の身にアルバムの収録曲、僕が作った曲も楽しみにしていてください」と呼びかけた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。