奈良県上北山村の林泉寺にある「護鬼佛理天」

奈良県上北山村の寺にゴキブリをかたどった像が立つ。25年以上前、害虫供養のために建立された。その特徴的な姿を見ようと多くの人が訪れ、過疎化が進む村の振興の一助になっている。（共同通信＝伊藤光雪）

奈良市から車で2時間ほど南下した場所に位置する上北山村。同村にある林泉寺に足を踏み入れると、高さおよそ170センチの巨大なブロンズ像「護鬼佛理天（ごきぶりてん）」に目を奪われる。人間のような6本の手足を持ち、力がこもる4本の腕を突き出し、足は大地を踏みしめている。

像を製作した彫刻家天野裕夫さん（72）＝岐阜県瑞浪市＝は歌舞伎の「見え」や相撲の土俵入りがモチーフだと説明。「強そうなゴキブリにしたかった」と語る。腹部には人間の住む都市を作り込んだ。「鎮魂の像をつくるに当たり、人間がゴキブリに寄生する、逆転の形にした」と天野さん。護鬼佛理は当て字だが、言葉に合わせ神聖な印象を与える漢字を選んだという。

像を建てたのはビルメンテナンス会社「SONO」（大阪市）。30年以上前から害虫駆除事業に取り組み、年間2千件以上のゴキブリ駆除を実施する。

同社創業者の南園良三郎さん（84）は、像の建立に当たり「普通ではない物をつくりたいと思った」と笑う。南園さんと、林泉寺の先代住職が小学校の同級生だった縁で、2000年11月に建てた。

珍しい姿形の像を見るために、団体で訪れる若者たちがいる他、中国やポーランドなど海外の観光客も多く訪れるという。

先代住職の妻児島美穂さん（78）は、建立以来、像を見守り続けており「この像が心の支えになっている」と語る。県外からの訪問者と地域の人々が、像をきっかけに交流する機会も生まれるなど人々を結びつける存在にもなっている。

25年以上の時間の経過に伴い、護鬼佛理天はその黒光りに磨きがかかってきた。「遠慮なく触って、じっくり見てほしい。美術品としても楽しんでほしい」と児島さんは話している。

◎奈良県上北山村

奈良県上北山村 県東南に位置し、面積およそ274平方キロ。約97％を山地が占める。人口400人、267世帯（3月1日現在）。世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産「大峯奥駈道」などで知られる。村によると、高校や大学への進学率が向上し、職場の少ない村に若者が戻らず、人口減少が加速し、著しく過疎化が進んでいる。

林泉寺の「護鬼佛理天」を建立した「SONO」の南園良三郎さん

林泉寺の「護鬼佛理天」について説明する児島美穂さん＝3月、奈良県上北山村

奈良県上北山村の林泉寺にある「護鬼佛理天」