

チェ・ユリ（Choi Yu Ree）

シンガーソングライターのチェ・ユリ（Choi Yu Ree）が9日、千葉・幕張メッセで開催のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（5月8日〜10日）内「X STAGE（SHOWCASE）」に出演した。本番前、インタビューに応じた彼女は、ステージへの想いや今後の日本での展望について明かした。

今回のステージに向けて準備したことを問われると、昨年リリースした日本語楽曲「たぶん、僕たち」に言及。同曲の歌唱について、「昨年に日本語の歌『たぶん、僕たち』をリリースしました。『KCON JAPAN』に参加することになったので、その曲を歌うことになりました。日本語の曲なので、すごく緊張しながら歌いましたが、とても楽しかったです」と8日のプレショーでの歌唱を振り返った。

自身のステージにおける「ポイント」については、「いつもこのような質問を受けるたびに同じ答えを伝えています。皆さんがリラックスして楽しめればと思っています。皆さんの過ごすお時間が平穏であることを願うだけです」とテクニックや演出以上に、聴衆の心情に寄り添う姿勢を示した。

今後の日本活動について、今年は新たな日本シングルの発表やコンサートの開催が計画されているという。最後に日本のファンへ向けてメッセージを送った。「来年も再来年も一生懸命、日本での活動を頑張りたいと思っていますので、 ご声援よろしくお願いします」と締めくくった。