◇大相撲夏場所初日（2026年5月10日 両国国技館）

大相撲夏場所は10日、両国国技館で初日を迎えた。3月の大阪場所で優勝を飾り、12場所ぶりに大関に復帰した霧島（30＝音羽山部屋）は西前頭筆頭の隆の勝（31＝湊川部屋）をはたき込みで下して白星発進となった。低く当たって下から攻めると、素早くいなしてはたき込んだ。

横綱での初優勝を狙う豊昇龍（26＝立浪部屋）は結びで小結・高安（36＝田子の浦部屋）に敗れた。高安の上手投げで土俵に手をついた後に開脚の形となり、右足を痛めたと見られる。両脇を抱えられて引き揚げた。

大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は東前頭筆頭の藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）に敗れた。立ち合いから藤ノ川の素早い動きに対応できずに突き出された。

新関脇の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）は西前頭2枚目の一山本（32＝放駒部屋）にはたき込みで敗れた。立ち合いから圧力をかけて攻勢に出たが、右に回られて逆転を許した。

新関脇の琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）は東前頭2枚目の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）にすくい投げで敗れた。土俵際に追い込んで寄り切り、一度は軍配が上がったものの、物言いの末、先に琴勝峰の右肘がついたとして、行司軍配差し違えとなった。

横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）、カド番大関の安青錦（22＝安治川部屋）は休場している。