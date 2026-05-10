生後2ヶ月から3ヶ月までの、超大型犬の子犬の成長ぶりが反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で6万9000回再生を突破し、「なんと可愛いお子さまなの」「大物になりそうな予感」といったコメントが寄せられています。

【動画：『超大型犬の子犬』を飼い始めた結果→簡単に抱っこできていたのに、1ヶ月後には…想像を上回る『衝撃の成長』】

超大型犬の小さな子犬をお迎え

TikTokアカウント「umesan_wanko」に投稿されたのは、超大型犬・グレートピレニーズの男の子「フェル」くんの、生後2ヶ月から3ヶ月にかけての成長記録。

生後2ヶ月の頃に、飼い主さんファミリーにお迎えされたというフェルくん。当時のフェルくんの体重は9キロで、パパは簡単に抱っこができていたのだそう。

1ヶ月間で、体重が倍に！

お迎えから1ヶ月がたち、生後3ヶ月になると、一気に大きくなっているフェルくん。顔つきにあどけなさはあるものの、体重は18キロにまで増えていたんだとか。

たった1ヶ月間で、フェルくんはお迎え時の倍にまでムクムクと成長を遂げます。パパの腕にすっぽりと包まれていた体は、生後3ヶ月の頃には全くおさまりきらなくなってしまいました…！

「大物」へと成長しそう

予想以上の成長スピードで、どんどん大きくなっていくフェルくん。飼い主さん曰く、体だけでなく、行動面からも「大物」になりそうな予感がしているのだそう。

フェルくんは2026年1月生まれなので、成長はまだまだ止まらなさそう。体も心ものびのびと、すくすく成長していく今後のフェルくんの姿が楽しみでたまりません。

投稿には「なんと可愛いお子さまなの」「大物になりそうな予感」「ビッグベビーだ！」「モフモフいいなぁ」「大きくなるスピード半端ない」「今後の成長が楽しみです」といったコメントが寄せられています。

フェルくんの愉快な日常は、TikTokアカウント「umesan_wanko」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「umesan_wanko」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。