飼い主さんとシニアわんこの深い絆を感じる投稿がSNSで話題です。耳が聞こえないわんこをびっくりさせずに起こす方法とは…！？尊すぎる投稿には10万いいねがつき、「どえれえ可愛い♡」「天使ちゃん」といった絶賛のコメントが寄せられることとなりました。

【動画：耳が聞こえない老犬→寝ていたので『びっくりさせずに起こす方法』を試した結果…無償の愛を感じる『尊い光景』】

シニアわんこを驚かせずに起こす方法…？

Xアカウント「@inuparty_」に投稿されたのは、飼い主さんとシニアわんこの深い絆を感じる一コマ。飼い主さんは、高齢で耳が聞こえないトイプードルの「はぐな」ちゃんと暮らしています。

シニアわんこにふいに触れると驚かせてしまうこともありますが、SNSのフォロワーさんに『息を吹きかけて起こすと、びっくりせずに起きますよ』と教えてもらった飼い主さん。さっそく実践してみることに。

眠っているハグちゃんの耳元で「フゥゥーッ」と息を吹きかけると、ゆっくりと目を開き、体をグーっと伸ばしながらお目覚め。驚く素振りは一切なく、とっても自然な目覚めだったそう。

目が合うと尻尾フリフリ♡

飼い主さんのナデナデの温もりと優しい声かけに、思わず尻尾がフリフリしてしまうハグちゃん。目覚めた瞬間、大好きなご主人様が目の前に。目が合うとすぐにニッコリ笑い、尻尾も振ってしまう…飼い主さんとハグちゃんの深い絆を感じる光景には頬が緩みます。

飼い主さんも思わず「かわいい♡」そう声が漏れてしまうほど、シニアさん特有のぽわ～んとした雰囲気も愛くるしいハグちゃん。

無償の愛…尊い光景に感動

飼い主さんのナデナデが心地よいのでしょう、ハグちゃんは体をくねくねさせたり、お顔をゴシゴシ…とリラックスモードだったそう。きっと最高の目覚めだったことでしょう。

ハグちゃんを驚かせずに起こせるのは嬉しい限り。シニアさんとの日々は、一瞬一瞬が愛おしい宝物。この先もあたたかな時間を積み重ねていってくださいね…！

この投稿には「天使やん♡」「可愛すぎる」といった絶賛のコメントが寄せられています。

飼い主さんのお宅には、ハグちゃんを含め3匹のわんこが暮らしています。賑やかな日々の様子は、Xアカウント「@inuparty_」をチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：Xアカウント「@inuparty_」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております