岡本和真だけが打っている…和製大砲の評価上がるもブルージェイズ打線は「悪い意味で衝撃的な状況」　“深刻な現実”に地元メディア嘆き

岡本はチームトップの10本塁打。ゲレーロJr.は2本と不調だ(C)Getty Images

今季、開幕スタートで出遅れたブルージェイズは、現在も勝率が5割を切るなど波に乗り切れていない。その中で、岡本和真は持ち前の長打力を存分に発揮。守備でも好プレーを続け、攻守でチームを後押ししている。

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特にバッティングでは5月に入りホームランを量産。すでに5本塁打を記録しており、その数をチームダントツトップとなる10本に乗せた。ブルージェイズの日本人ルーキーによるここまでの活躍は、球界内でもセンセーショナルな話題として報じられている。

だが、岡本の打撃が際立つ一方で、他のチームメイトへの評価は決して高くはない。球団専門サイト『JAYS JOURNAL』は現地時間5月9日、ここまでのチーム各選手の本塁打を掘り下げ、「悪い意味で衝撃的な状況」と評している。

同メディアはトピック内において、岡本のパフォーマンスには賛辞を送っており、「オカモトは10本塁打を放ち、この打線で唯一しっかり役割を果たしている存在だ」などと説明。その一方で、この日までで本塁打数2桁をマークしているのが岡本のみである現状を受け、「シーズン序盤での奇妙なスタッツ」であると訴えており、打線全体の迫力不足を指摘、以下の様な見解を示している。

「ブルージェイズのチーム本塁打数34本（5月9日まで）は、MLB全体でもワースト10圏内となっている。しかも、そのうち21本がソロ本塁打であり、より効果的な場面で一発を放つ必要性を物語っている」