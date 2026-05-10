「阪神３−０ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）

試合後に阪神・才木浩人投手、佐藤輝明内野手、嶋村麟士朗捕手がお立ち台に上がった。ヒーローインタビュー後には、子供によるインタビューも行われた。

６年生の女の子からは「活躍した日の次の日によく食べるものはありますか？」と問われると、才木は「自分はお寿司です」とサラリ。横にいた佐藤輝は「本当に？」と突っ込むと、自身は「白いご飯をいっぱい食べてます」と返した。嶋村も「特に決まってないですけど、いっぱい食べます」と話した。

続いてソフトボールを頑張っている４年生の男の子からは「どうすれば緊張せずに試合に出られますか？」と問われた。

才木は「緊張はするものなので。緊張しないようにと考えずに、緊張を受け入れてあげるのがすごく大事だと思います」と丁寧に返答すると、佐藤輝「僕たちでも緊張するので。それだけ準備してきたから緊張してるんだなって考えてやってもらえたらなって思います」と続けた。

七回１死二塁で中前タイムリーを放ってプロ初打点を記録した嶋村は、「今日の打席、足がプルプル震えていたので。緊張はするものだと思うので、逆に楽しんでプレーしてればいい結果につながると思います」と裏話を披露して球場を盛り上げた。