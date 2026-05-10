◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

１打差２位からスタートした河本結（リコー）が１イーグル、４バーディー、４ボギーの７０で回り、通算１オーバー。逆転で初のメジャー制覇を達成した。最終１８番パー４で第２打をピン右１メートルにつけるスーパーショットでバーディーを決めた。昨年１０月のスタンレーレディスホンダ以来のツアー通算５勝目。２打差の２位は鈴木愛（セールスフォース）だった。

大会を主催する日本女子プロゴルフ協会の茂木宏美コースセッティング担当が大会を総括した。

難コースで優勝した河本に対しては最大限の賛辞を贈った。

「お見事でした。１８番の最後の第２打は、あのようなショットを打ってほしかったので、あの位置（手前から１９ヤードのセンター）にピンを切りました。距離が長かったと思いますが、１８０ヤード近くあったと思いますが、球の高さ、強さ、落とし場所、全てが完璧でした。素晴らしいプレーを見せてもらって、優勝、本当におめでとうございます」

河本の優勝スコアは通算１オーバー。４日間トータルの平均スコアは７６・００５４。強風が吹き荒れた第３日は７９・７４２４まで落ち込んだ。

「この難しいセッティングの中、耐え抜いて、最後の最後は本当にいいプレーを見せてくれたと思います。強風となった第３日は本当に難しかったと思うので、ギリギリのところで、全選手が精いっぱい、パーで耐えたり、ボギーで耐えたりしていました」

今大会の大きな見所はツアー史上最短の９８ヤードに設定された１５番パー３だった。今年は２０２３年以来、３年ぶりの西コース開催。１６０ヤードだった１５番パー３は６２ヤードも短くなり、ツアー史上最短の９８ヤードに。ティーエリアと２段グリーンの間には大きな池が広がる。グリーン手前は傾斜になっており、芝は短く刈り込まれた。アマチュアのような直接の池ポチャはプロではあり得ないが、ピン位置が２段グリーンの下に設定された場合、バックスピンで池に落ちる危険があり、強風が吹いた第３日は計１３発（１１人）の「池ポチャ」があった。その一方で、最終日には鈴木愛が５０度のウェッジで今大会唯一のホールインワンを達成した。

「選手の技術をたくさん見せてもらうことができて、私自身すごく感動しましたし、刺激をもらいました。ウェッジでのフルショットではなく、わざとヘッドスピードを落としてボールを運ぶようなコントロールショットでしっかりとスピンをコントロールしている選手を多く見ました。そういう選手は飛ばし屋ではないことが多く、ゴルフの魅力を再認識できました。今回のチャレンジングな試みが、今後のセッティングにつながるような良い経験になりました。今後もメリハリを利かせたセッティングを考えていきたいです。選手の１４本のクラブの技術を引き出すことはもちろん、選手が今持っている技の引き出しを、お客さんに一つでも多く見せられるようなセッティングを考えていきたいです。すごく良い経験をさせてもらいました」

熱戦の裏側には、１３年のワールドレディスサロンパスカップ覇者でもある茂木セッティング担当の絶妙な「演出」があった。