76年前は悲惨な状態にあった10HP

グラディエーター 10HP リア・エントランス・トノーのフロントには、4灯の真鍮製ライト。コイル状にフィンが並んだラジエターの両端で前方を照らすのは、パウエル＆ハンマー社製のモーターヘッドランプだ。

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ホイールは木製の10スポーク。美しいラインの中心に、グラディエーターのロゴがあしらわれる。ボディ両端には、優雅にカーブを描くマッドガード。木材と金属が用いられたシャシーのサイドメンバーが、その奥でチラ見えする。実に美しい姿だと思う。



グラディエーター 10HP リア・エントランス・トノー（1902〜1903年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

しかし、ロールス・ロイスの技術者だったハワード・ティミス氏が購入した76年前は、悲惨な状態だったとか。クラシックカーレースのロンドン・ブライトン・ベテランカー・ランへ参加する目的で、グレートブリテン島南西部のブリストルで発見したらしい。

前オーナーはレストアで分解したものの、やる気を失い放置していたとか。父とトラックで引き取りに向かった休日を、10代だった息子のリチャード・ティミス氏は振り返る。エンジンやシャシーはオリジナルだったが、多くの部品は消失していた。

有名ではなかったイベントへ注がれた情熱

それでも、南アフリカのグラディエーター・オーナーと交友があり、助言を受けられた。自宅の隣人がグラディエーターの残骸を所有しており、部品の一部は補われた。

ボディは職人によって復元され、シャシーはアッシュ材で再現。オリジナルと同等のキャブレターが、エンジンに載った。ロールス・ロイスのワークショップでは、もと上司のカール・パーキンソン氏の協力で、トランスミッションのリビルドが進められた。



グラディエーター 10HP リア・エントランス・トノー（1902〜1903年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

76年前、ベテランカー・ランは現在ほど有名なイベントではなかった。それを考えると、彼の情熱には尊敬の念を抱かずにいられない。今でも、マニアックなお祭りだが。

寒くて凍ったラジエター・ポンプを溶かすために

数世代に渡ってグラディエーター 10HPが受け継がれることになるとは、ハワードも予想していなかったようだ。初めは、親子で挑んだロンドン・ブライトン・ベテランカー・ランだが、回を重ねる毎に関わる家族は増えていった。彼の孫、ひ孫と。

息子のリチャードが、初めてイベントに参加したのは1954年。ランドローバーが引くトレーラーに積み、スタート地点へ向かったという。



グラディエーター 10HP リア・エントランス・トノー（1902〜1903年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

孫のナイジェル・ティミス氏が話す。「最初の頃は、空気圧が合わずパンクが頻発。寒くて凍ったラジエター・ポンプを溶かすのに、用を足して走ったこともありました」。これまで、完走できなかったのは4回だけだという。

一家の奮闘で、1950年代にはほぼ忘れ去られていたグラディエーター 10HPの存在も、知られるようになった。初代オーナーが、WGウーリアムズ氏だということも判明した。

現代と同じペダル配置で戸惑いは少ない

筆者が、1900年代前半のクルマへ乗るのは久しぶり。ティミス家が暮らすグレートブリテン島南西部のサマセット州には、今も当時のような風情が残っている。

キャブレーターへ手動でガソリンを送り、イグニッションをオンにしてハンドルを回すと、2気筒アスター・エンジンは始動。ゆったりしたビートで、アイドリングが始まる。



グラディエーター 10HP リア・エントランス・トノー（1902〜1903年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

低いダッシュボードを見下ろすように、ベンチシートへ腰を掛ける。ウッドリムのステアリングホイールは、ほぼ水平。加工された、点火系の真鍮製レバーが並ぶ。3枚のペダルの配置は現代のクルマと変わらず、戸惑いは少ない。

ハンドブレーキのレバーと一緒に、右側へ伸びるのがシフトレバー。1番後ろ側がリバースで、ニュートラル、1速から4速へと切り替わっていく。ノッチは角がすり減り、丁寧に傾けないとギアを飛ばしそうになるが、コーンクラッチは滑らかに繋がる。

ピュアな運転体験へ没入できる

加速すると、2気筒エンジンの頼もしいトルクを感じ取れる。変速時には、アイドリング程度まで回転数を落とす必要はあるものの、走りは軽快。ブレーキもこの時代としては有能で、サイドブレーキ・レバーとペダルを同時に操れば、しっかり減速できる。

ステアリングホイールは重めで、ダイレクトな感触が不安を減じる。サスペンションは動きが渋く、凹凸を通過すると安定性が明らかに乱れる。3速と4速は比較的ハイレシオで、40km/h前後を保って長時間走り続けられるという。



グラディエーター 10HP リア・エントランス・トノー（1902〜1903年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

確かに、この時代のクルマは荒削りではある。しかし、現代の例とは比べ物にならないほど、運転と機械への集中力が求められる。ピュアな運転体験へ没入できる。

ナイジェルが、祖父のハワードを見つめる。「グラディエーター 10HPは、クルマ以上の存在で、家族を結びつけるものだと気付いたんです。我が家の伝統行事は、ガソリン車が走り続けられる限り、受け継がれて欲しいと願っています」

協力：ティミス家、MPAクリエイティブ社、ジョナサン・ギル氏、ロンドン・ブライトン・ベテランカー・ラン

グラディエーター 10HP リア・エントランス・トノー（1902〜1903年／英国仕様）のスペック

英国価格：400ポンド（新車時／予想）／20万ポンド（約4200万円）以下（現在）

生産数：−台

全長：−mm

全幅：−mm

全高：−mm

最高速度：48km/h

0-97km/h加速：−秒

燃費：−km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：750kg

パワートレイン：直列2気筒1703cc 自然吸気 サイドバルブ

使用燃料：ガソリン

最高出力：10ps

最大トルク：-kg-m

ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動



左からリチャード・ティミス氏と、ナイジェル・ティミス氏 マックス・エドレストン（Max Edleston）