自転車の生産で創業したグラディエーター

1903年式のグラディエーター 10HPを、76年間も維持するティミス家。ロンドンからグレートブリテン島南岸、ブライトンを目指すクラシックカーレースの「ロンドン・ブライトン・ベテランカー・ラン」には、60回も参戦したそうだ。

【画像】御年123歳のフランス車 グラディエーター 10HP 同時期を走ったクラシックたち 全119枚

リチャード・ティミス氏が、ある日のハプニングを振り返る。「帰り道にグラディエーターを載せたトレーラーが外れて、牽引していたバンへ追突したことがありました」。そんな事故もくぐり抜け、123歳を迎えたクルマは今も現役にある。



グラディエーター 10HP リア・エントランス・トノー（1902〜1903年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

グラディエーターというブランドは、AUTOCARの読者でも恐らく殆どがご存知ないはず。19世紀末から30年ほど、英国とフランスの友好関係を表すように存在していた。

ソシエテ・グラディエーター社は、ポール・オコック氏とアレクサンドル・ダラック氏によって、1891年にパリ郊外で創業。後に自動車製造へ進出した多くのメーカーと同様に、自転車の生産で歴史は始まった。

生産の8割がドーバー海峡を渡り英国へ

自転車は好調に売れ、ダラックは株式を売却し、自動車製造へ転身。他方、グラディエーター・ブランドはダンロップの創業者、ハーヴェイ・デュ・クロス氏と、その関係企業が買収。クレマン・グラディエーター＆ハンバー社として、体制が一新される。

しばらく自転車の製造は続けられたが、世間の流れへ押されるように、自動車製造へ進出。1899年に、単気筒のアスター社製エンジンを載せた小型車が発表される。生産数は順調に増え、1901年にはパリ北西部に2番目の工場が用意された。



グラディエーター 10HP リア・エントランス・トノー（1902〜1903年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

そのクレマン・グラディエーター＆ハンバー社の成長を支えたのは、英国市場だった。デュ・クロスは、英国にモーター・ビークル・カンパニー社を設立。1903年前後には、生産された約1000台の8割、およそ800台がドーバー海峡を渡っていた。

英国で運転免許が義務付けられた1903年

歴史を遡ると、クレマン・グラディエーター＆ハンバー社の発展は、後に締結される英仏協商を先取りしたようなものといえた。両国間で振興する貿易関係の、象徴のようなブランドだった。別会社による買収を経て、1920年には消滅してしまうが。

ティミス家が保有するグラディエーター 10HPは、その貴重な生き証人。100年以上前の量産車が、世代をまたいで維持されている。



グラディエーター 10HP リア・エントランス・トノー（1902〜1903年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

正式なモデル名は、10HP リア・エントランス・トノー。パリ郊外のル・プレ・サン・ジェルヴェ工場をラインオフした1台で、最盛期には8000台前後が英国の公道を走っていたと想定される。恐らく、路上のクルマの1割を占めていたはず。

また1903年といえば、英国では運転免許が義務付けられた時期。制限速度は時速20マイル（約32km/h）へ制限され、正式な車両登録制度も導入された。

排気量1703ccの水冷2気筒エンジン

グラディエーター 10HPの技術に、画期的と呼べる部分はない。アスター・エンジンは水冷2気筒で、シリンダーはボアが88mm、ストロークが140mm。フロントシート下部の燃料タンクから1基のキャブレターへ、重力を利用してガソリンは供給される。

排気量1703ccのエンジンは、驚くことにオリジナル。しかし、点火系は信頼性と円滑性を求めて、これまでに手が加えられている。点火プラグは、1気筒に2本。始動時はスパーキングコイルで、走行中はモーターサイクル用マグネトーで、点火される。



グラディエーター 10HP リア・エントランス・トノー（1902〜1903年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

エンジンのフライホイールを介してポンプが駆動され、冷却水はリア側のタンクとラジエターを循環。ダッシュボード上には、水圧を知らせるメーターが備わる。

風雨を遮るものはないに等しい

フロアパネルを持ち上げると、グラディエーターと刻印されたトランスミッションが姿を表す。前進4速に加えて、しっかり後退用の1速も備わる。実際はル・モワンヌ社製ユニットで、リアデフと一体化されているのが特徴だろう。

最高出力は10psで、左右それぞれのタイヤへチェーンで伝達。運転席側のポンプで、チェーン・ベアリングは潤滑できる。サスペンションは、前後ともリーフスプリングだ。



グラディエーター 10HP リア・エントランス・トノー（1902〜1903年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

堂々とした4シーターボディは、1950年に職人によって再現されたものだが、オリジナルへ忠実。「リア・エントランス」という名が示すとおり、レザー張りのリアシートには、背面の小さなドアからアクセスする。

前席のベンチシートより、後席の方が座面は高い。フロントガラスも含めて、風雨を遮るものはないに等しい。

この続きは、グラディエーター 10HP（2）にて。