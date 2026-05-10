落合福嗣、「#母の日」に母・信子さん＆父・博満氏の仲良し夫婦ショット披露「ママ、全然変わらんな〜」「相変わらず素敵」
声優の落合福嗣が10日、自身のXを更新。“母の日”にちなみ、父で元プロ野球選手・監督の落合博満氏（72）、母・落合信子さんの“仲良し”夫婦ショットを披露した。
【写真】「ママ、全然変わらんな〜」落合福嗣が公開した父・博満氏＆母・信子の仲むつまじい夫婦ショット
福嗣は「ひろみつが『この花は自分がもらいました！』って雰囲気出してるけどその花、信子のだからな？ #母の日」とつづり、信子に贈られたとみられる美しい紫色の花束を手に満足げな表情を見せる博満氏と、その隣でほほ笑む信子の仲むつまじい夫婦ショットを公開した。
この投稿にファンからは「ママ、全然変わらんな〜素敵！」「お二人相変わらず素敵！ママお家でもこんなに華やかなの?!」「おかぁさまお若い」「良い息子持って幸せだねひろみつ」「この信子さんあってのひろみつですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ママ、全然変わらんな〜」落合福嗣が公開した父・博満氏＆母・信子の仲むつまじい夫婦ショット
福嗣は「ひろみつが『この花は自分がもらいました！』って雰囲気出してるけどその花、信子のだからな？ #母の日」とつづり、信子に贈られたとみられる美しい紫色の花束を手に満足げな表情を見せる博満氏と、その隣でほほ笑む信子の仲むつまじい夫婦ショットを公開した。
この投稿にファンからは「ママ、全然変わらんな〜素敵！」「お二人相変わらず素敵！ママお家でもこんなに華やかなの?!」「おかぁさまお若い」「良い息子持って幸せだねひろみつ」「この信子さんあってのひろみつですね」などのコメントが寄せられている。