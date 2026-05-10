【KCON JAPAN】元Wanna Oneキム・ジェファン、7年ぶり登場「離れている間…」
韓国歌手・KIM JAE HWAN（Wanna One）が10日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。
【写真】久々登場に笑顔！KIM JAE HWAN
7年ぶりに『KCON』に登場したKIM JAE HWANは「またファンの皆さんとお目にかかれると思っただけで感激です」と笑顔に。「離れている間、皆さんの応援に力づけられました」と感謝の思いを伝えた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【写真】久々登場に笑顔！KIM JAE HWAN
7年ぶりに『KCON』に登場したKIM JAE HWANは「またファンの皆さんとお目にかかれると思っただけで感激です」と笑顔に。「離れている間、皆さんの応援に力づけられました」と感謝の思いを伝えた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。