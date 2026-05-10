「中日４−９巨人」（１０日、バンテリンドーム）

巨人が連敗を「３」でストップ。若き力で今季最多の９得点を奪うなど、打線がつながった。

二回に平山の先制適時打で先制。１点を追う六回は２死一塁から平山の打球が遊撃のグラブをはじく二塁打となって二、三塁。浦田が前進守備を敷いた右中間を切り裂く適時三塁打で逆転に成功。阿部監督は試合後に六回の逆転に貢献した平山、浦田について「若い２人が頑張ってくれました。貴重な、あれが勝ちにつながった」と称賛した。

指揮官は遊撃で活躍した浦田は泉口と併用になるか問われると、「併用はしないですね。泉口が調子を戻さない限りは出しません」と言い切った。

また２被弾して５回途中４失点だった先発・森田には「キャッチャーがボールにしましょうっていう球をホームラン打たれたらどうしようもない。そこは本人とも話したんですけど。『配球できないよね』って、今さっき話したんですけど。そこは妥協しないで自分でやっていかないと勝てる投手にはならないと思うので今。指摘してきました」と奮起を促した。