氷川きよし、母の日に“顔出し”親子ショット添え感謝つづる「育ててくれてありがとう。愛情をくれてありがとう」
歌手の氷川きよし（48）が10日、自身のインスタグラムを更新。幼少期の自身と母の“顔出し”ショットを添えて感謝を伝えた。
【写真】「目元がお母さんに似てる」母の日に“顔出し”親子ショットを披露した氷川きよし
氷川は「MOTHER LOVE You'r going to give me all your sweet Mother love どんどん母の顔になってくる自分。笑うと父の笑顔になる自分」「お母さん48年前に産んでくれて本当に本当にありがとう。ご飯作ってくれてありがとう。育ててくれてありがとう。愛情をくれてありがとう。存在してくれてありがとう」とつづり、親子ショットと色鮮やかなカーネーションの写真を添えた。
この投稿にファンからは「KIINAちゃんやっぱりお母様に似ていらっしゃいますね」「kiinaさん面影ありますね」「kiiちゃんの お母様 kiiちゃんをこの世に誕生させて頂きありがとうございます」「素敵な写真 お母様も喜ばれますね」「目元がお母さんに似てる KIINA.を産んで私達に会わせてくれて本当にありがとうございます」などのコメントが寄せられている。
【写真】「目元がお母さんに似てる」母の日に“顔出し”親子ショットを披露した氷川きよし
氷川は「MOTHER LOVE You'r going to give me all your sweet Mother love どんどん母の顔になってくる自分。笑うと父の笑顔になる自分」「お母さん48年前に産んでくれて本当に本当にありがとう。ご飯作ってくれてありがとう。育ててくれてありがとう。愛情をくれてありがとう。存在してくれてありがとう」とつづり、親子ショットと色鮮やかなカーネーションの写真を添えた。
この投稿にファンからは「KIINAちゃんやっぱりお母様に似ていらっしゃいますね」「kiinaさん面影ありますね」「kiiちゃんの お母様 kiiちゃんをこの世に誕生させて頂きありがとうございます」「素敵な写真 お母様も喜ばれますね」「目元がお母さんに似てる KIINA.を産んで私達に会わせてくれて本当にありがとうございます」などのコメントが寄せられている。