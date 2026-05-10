◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）

中日は救援陣が崩れて逆転負け。広島が勝利したため、１日で再び最下位に後退した。チームの連勝は２で止まり、今季２度目の同一カード３連戦３連勝を逃した。

５度目の先発となったドラフト２位・桜井は、５回４安打３失点だった。２回に先制点を献上。味方が同点に追いついた直後の４回は先頭を四球で歩かせ、続くダルベックの２ランで勝ち越された。課題としていた「援護点をもらった直後のイニング」で失点。これには、井上監督も「いいボールを投げているのに勝てないのは理由がある。桜井の意識や、ボールの使い方にクエスチョンマークだったところもあったので、（桜井と）話をしたい」と指摘した。今季は中継ぎも経験。今後の起用ポジションについて、指揮官は「まだ分からない」と含みを持たせた。

序盤から追う展開となった。打線はカリステの１号ソロと鵜飼の２号２ランなどで必死に食らいついた。３―３の５回に１死二、三塁とチャンスを広げて、先発・森田をマウンドから引きずりおろすと、細川が２番手・船迫から中犠飛を放ち、勝ち越しに成功した。

だが、２番手・メヒアが誤算だった。直後の６回。先頭のダルベックを歩かせ、２死までこぎつけたが、平山の中前二塁打で二、三塁とされると、８番・浦田に右中間への適時三塁打で２点を奪われて逆転を許した。４―５の８回には藤嶋も追加点を献上。９回は仲地が３安打３失点と、終盤にも失点が重なった。