◆パ・リーグ オリックス０―２日本ハム（１０日・京セラドーム大阪）

日本ハムは首位・オリックスを下し、借金を２に減らし首位とのゲーム差を５に縮めた。２カードぶりの勝ち越しで、１日以来の２連勝となった。

新庄監督は試合後、８回７安打無失点で３勝目を挙げた北山を「完璧でしょう。完璧。言うことなし」と絶賛。「リリースポイントも安定してるし、バランスがいいというか、テンポもいいしね」と、８回１四球でまとめた投球内容に賛辞を贈った。

５回の守備からは捕手を田宮から進藤に交代させた点にも言及。田宮のアクシデントも心配されたが、「最初田宮くんで行って、進藤くんが（相手先発の）エスピノーザと全然タイミングが合ってなかったから、（田宮に安打を）１、２本打ってもらって、先に点を取っての（進藤に交代させて）完封をイメージして。そしたらその通りになりました」。北山は３日の前回登板（対オリックス・エスコン）で進藤とバッテリーを組み完封勝利を挙げており、当初から相手先発との相性を考慮し、スタメンで田宮を起用し、試合後半は進藤に任せるプランだったことを明かした。田宮は２打数２安打をマークし、進藤は５回から安定感のある守備を見せ、指揮官の作戦が見事にはまった。