せいら、マイクロミニ＆ブーツで美脚全開「脚の長さが異次元」「スタイルが芸術そのもの」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】モデルのせいらが5月9日、自身のInstagramを更新。マイクロミニ丈のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】コムドットやまとの25歳妹「何頭身？」抜群スタイル全開のマイクロミニコーデ
せいらは、黒いハートの絵文字を添え、撮影時のオフショットを複数枚投稿。タイトなベアトップにマイクロミニ丈のボトムス、白のロングブーツを合わせたコーディネートで、美しい脚の長さが際立つ姿を公開した。
また、上下に長いつけまつげを施し目元を強調したメイクアップショットも投稿。ほかにも、デコルテに「QUEEN」の文字を浮かび上がらせた独創的なスタイルや、厚底サンダルを履きこなした姿など、美しいスタイルが際立つショットを多数披露している。
この投稿には「脚の長さが異次元」「何頭身？」「スタイルが芸術そのもの」「どんな服も着こなしてる」「ビジュが爆発してる」「美しすぎ」といった反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】コムドットやまとの25歳妹「何頭身？」抜群スタイル全開のマイクロミニコーデ
◆せいら、マイクロミニ丈で美脚際立つ
せいらは、黒いハートの絵文字を添え、撮影時のオフショットを複数枚投稿。タイトなベアトップにマイクロミニ丈のボトムス、白のロングブーツを合わせたコーディネートで、美しい脚の長さが際立つ姿を公開した。
◆せいらの投稿に反響
この投稿には「脚の長さが異次元」「何頭身？」「スタイルが芸術そのもの」「どんな服も着こなしてる」「ビジュが爆発してる」「美しすぎ」といった反響が集まっている。（modelpress編集部）
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