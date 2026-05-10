第1子出産のサッカー日本代表・上田綺世選手の美人妻、産前のラストカラー公開に反響「大人っぽくって素敵」「似合いすぎ」
【モデルプレス＝2026/05/10】モデルの由布菜月が5月9日、自身のInstagramを更新。出産前に染めたラストカラーを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「優しい雰囲気が増してる」産前ラストに染めた暗めヘア
由布は「産前ラストカラーと焼肉したときの！」とつづり、出産前に最後にヘアカラーをした際の姿を投稿。「妹のお友達に暗めに染めてもらいました」と明かし、透明感あるダークカラーに染めた姿で、焼肉を堪能する微笑ましいショットを披露した。4月に出産を終えた現在は「色落ちしてきたからそろそろカラー行かないと」と、近況もつづっている。
この投稿には「暗髪似合いすぎる」「食べてる姿も可愛い」「髪がツヤツヤ」「優しい雰囲気が増してる」「色味が大人っぽくって素敵」「透明感がすごい」と反響が寄せられている。
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月には第1子の妊娠と日本で出産予定であることを報告し、4月29日にInstagramで第1子女児の誕生を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「優しい雰囲気が増してる」産前ラストに染めた暗めヘア
◆由布菜月、出産前のラストカラー披露
由布は「産前ラストカラーと焼肉したときの！」とつづり、出産前に最後にヘアカラーをした際の姿を投稿。「妹のお友達に暗めに染めてもらいました」と明かし、透明感あるダークカラーに染めた姿で、焼肉を堪能する微笑ましいショットを披露した。4月に出産を終えた現在は「色落ちしてきたからそろそろカラー行かないと」と、近況もつづっている。
◆由布菜月の投稿に反響
この投稿には「暗髪似合いすぎる」「食べてる姿も可愛い」「髪がツヤツヤ」「優しい雰囲気が増してる」「色味が大人っぽくって素敵」「透明感がすごい」と反響が寄せられている。
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月には第1子の妊娠と日本で出産予定であることを報告し、4月29日にInstagramで第1子女児の誕生を発表した。（modelpress編集部）
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