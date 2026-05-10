

櫻坂46

櫻坂46が、坂道グループ初となる両A面シングル『Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?』を６月10日に発売する。その“夜桜盤”のジャケットパッケージや商品内容が発表された。

シングルタイトルの1曲となっている「What’s “KAZOKU”?」は現在放送中のMBS/TBS系TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマとなっており、通常のCD形態に加え今作はアニメ絵柄で構成されるCDパッケージ“夜桜盤”も発売となる。

そんな“夜桜盤”のジャケットパッケージや商品内容が発表された。『夜桜さんちの大作戦』の主人公である朝野太陽と、夜桜家の長男・夜桜凶一郎が心の内では信頼して背中を預けている絵がスタイリッシュな線画のデザインで描かれている。

また、特典映像として、第2期オープニングテーマのノンクレジットムービーに加え、4月の初回放送直前に放送された特別番組“TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期直前。さくら満開MISSION”が収録される。この番組は櫻坂46の松田里奈・森田ひかる・谷口愛季・的野美青の4人を中心にTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』を語る番組で、声優の川島零士・本渡楓・小西克幸も見どころのコメントを寄せたものである。