きょうの関東は穏やかに晴れて行楽日和となりました。この先も関東は晴れる日が多いものの、山沿いではにわか雨に注意が必要になりそうです。次の週末はこれまでよりも気温が上がり、東京都心では、今年一番の暑さになるでしょう。そろそろ、暑さへの準備が必要になりそうです。

週の中頃は雷雨に注意 次の土日は今年一番の暑さになりそう

明日11日(月)と12日(火)も穏やかに晴れるでしょう。ただ、山沿いはにわか雨や雷雨がありそうです。

13日(水)は、日差しが届きますが、午後は、内陸の平野部でも急に強い雨が降ったり、雷が鳴る可能性があります。

14日(木)は、湿った空気が流れ込み、一日を通して雨が降りやすいでしょう。冷たい海風の流れ込み具合によって、最高気温は、この予想まで上がらない可能性があります。

15日(金)は、はじめ曇りや雨の降る所がありますが、次第に日差しが届くでしょう。

16日(土)と17日(日)は、カラッと晴れそうです。最高気温は、内陸を中心に30℃くらいまで上がり、前橋は今年初めての真夏日になるかもしれません。

東京都心でも、17日(日)は、今年一番の暑さになりそうです。そろそろ、暑さ対策のグッズが必要になるでしょう。

再来週は湿度高め 20日(水)以降はかなり蒸し暑くなりそう

18日以降は、高気圧の縁を回る湿った空気が流れ込みやすいでしょう。日ごとに湿度が高くなりそうです。



18日(月)は雲が多いものの、日中は日差しが届くでしょう。

19日(火)は沿岸部で午後は雨雲がかかる所がありそうです。

20日(水)は、湿った空気が流れ込み、雨の降る予報に変わる可能性があります。



最高気温は、広い範囲で25℃以上となり、前橋は20日(水)から3日連続の真夏日になりそうです。



まだ身体が暑さに慣れていない時期です。こまめな水分補給を心掛けて、熱中症にご注意ください。