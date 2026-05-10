ドジャースは日本時間12日からのジャイアンツ4連戦で、佐々木朗希投手、山本由伸投手、大谷翔平選手の日本人投手トリオが先発登板する予定です。

ドジャースのロバーツ監督は、日本時間10日のブレーブス戦前に佐々木投手の登板について言及。「ロウキは月曜日(日本時間火曜日)に先発する予定だし、ロボ(ロブレスキー投手)とロウキの順番を入れ替える以外は、基本的に予定通り進めている」とコメントし、日本人投手3人が連続で先発登板の可能性が高いことを示しました。

日本人投手トリオ3連戦の初戦を飾るのは佐々木投手。今季3月に左肩負傷で故障者リスト入りしていたブレーク・スネル投手の復帰により、急きょ12日へスライドとなりました。

佐々木投手は今季ここまで6試合に登板し1勝3敗、防御率5.97の成績。直近3日のカージナルス戦ではメジャー自己最多の104球を投げる力投をみせました。

2戦目を任される山本投手は、ここまで7試合に登板し、3勝2敗、防御率3.09の内容。5日のアストロズ戦では、6回を投げ8奪三振3失点で勝利しています。

そして日本時間14日には、3、4月に投手として自身初の月間MVPに輝いた大谷選手が登板。

大谷選手はここまで6試合に先発し2勝2敗、防御率0.97。さらに開幕から全6試合でクオリティースタート(6回以上、自責点3以下)を記録するなどの活躍を見せています。