【5月10日のB2PO結果】8人で戦い抜いた信州が総力戦で雪辱…マーシャル22得点と大爆発

5月10日、ホワイトリングで「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」セミファイナルGAME2の信州ブレイブウォリアーズ（第2シード）vs福島ファイヤーボンズ（第3シード）が行われ、後がなかったホームの信州が勝利した。

試合序盤から互いに点を取り合う展開となるが、信州は土家大輝のフリースローをきっかけにして8－0のランを炸裂させ、リードを広げ24－15で最初の10分間を終えた。第2クォーターでは、福島のケニー・マニゴールトを中心とした反撃に遭うも逆転は許さず、36－32で試合を折り返した。

後半に入ると信州は、ウェイン・マーシャルが第3クォーターだけで10得点を奪い、チーム全体でも31得点を挙げてリードを大きく広げると、67－49で最終クォーターを迎えた。最終クォーターでは福島の猛追を受け、中野司やパトリック・ガードナーらに立て続けに得点を許して徐々に点差を詰められる展開となる。それでも、マーシャルやアキ・チェンバースらが要所でスコアを重ねてリードを死守し、最終スコア82－74で逃げ切った。

前日の敗戦から見事に立て直した信州は、GAME1で37得点を奪われた福島のジャック・ナンジをわずか5得点に封じ込めるハードなディフェンスを披露。オフェンスではマーシャルがチームトップの22得点9リバウンドを記録したほか、マイク・ダウムが18得点7リバウンド4アシスト、チェンバースが12得点、小栗瑛哉とエリエット・ドンリーがそれぞれ10得点と、計5選手が2ケタ得点を挙げるバランスの良さを見せた。戦線離脱者が相次ぎ8人でのローテーションを強いられるなか、ドンリーが37分、マーシャルが33分コートに立ち続けるなど、まさにチーム一丸の総力戦で白星をもぎ取った。

一方、敗れた福島はマニゴールトが20得点5リバウンド5アシスト、ガードナーが15得点8アシスト、中野が14得点と奮闘したが、ナンジが徹底マークに遭い、第3クォーターの失点も響いてあと一歩及ばなかった。

対戦成績を1勝1敗のタイに戻した信州。ファイナル進出を懸けた運命のGAME3は、同会場で11日19時35分にティップオフ予定だ。

■試合結果



信州ブレイブウォリアーズ 82－74 福島ファイヤーボンズ（＠ホワイトリング）



信州｜24｜12｜31｜15｜＝82



福島｜15｜17｜17｜25｜＝74



昨日の雪辱を果たした信州が意地のバウンスバック🔥

FINALS進出の行方は、運命のGAME3へ！@shinshubw

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- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) May 10, 2026

【動画】信州が福島に快勝！B2プレーオフ準決勝はGAME3に