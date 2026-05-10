日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』。秋元康が企画を務め、志尊淳と仁村紗和が紡ぐ人間関係のなかに、突如として現れる“謎の令嬢”映里。主人公・ミンソク（志尊淳）の元婚約者として現れ、物語をかき乱す重要な役どころに挑むのは、長濱ねるだ。韓国のことわざに由来するタイトルの印象や、自身の銘、「10回、20回と積み重ねたい」と語る微笑ましい自炊の目標まで、話を聞いた。

参考：長濱ねる、活動10年を経て変化した芝居との向き合い方 「“手放す”ことを試せるようになった」

--「10回切って倒れない木はない」という特徴的なタイトルを聞いてどんな物語を想像しましたか？

長濱ねる（以下、長濱）：韓国のことわざだということも初めて知りました。とてもピュアで真っ直ぐな物語なのかなという印象を受けました。私が演じる“謎の令嬢”として登場した映里は、周りにとってプラスに作用するのか、ちょっとかき乱していくことになるのかということも、これから物語とともに明かされていくと思います。婚約者としてミンソク（志尊淳）と桃子（仁村紗和）の間に入っていくなかで、彼女の真意を視聴者の皆さんも一緒に予想しながら観てもらえると嬉しいです。

--演じていてご自身との共通点は感じますか？

長濱：共通点はあまりないかもしれないです。自分自身に誇りを持っていて、自分の生活や身の回りの環境をきちんと自分らしく送っている姿を見るととてもカッコいい女性だなと思いますし、そういった、凛として少し気が強いような役は私も初めて演じるので楽しみにしていました。気が強い女性は過去にも演じたことがあるのですが、映里はまた少し違った、ただ気が強いというよりは、本当に信念があって、自分自身の想いがあって行動している人間なので、そこは映里の素敵なところだなと思います。

--本作のタイトルのような座右の銘はありますか？

長濱：原田マハさんの小説で知ったのですが、「たゆたえども沈まず」という言葉が好きです。この言葉に出会ってから、そのとき停滞してるように見えても沈んでいなければいいか、と心が楽になったので大事にしています。

--素敵な言葉ですね。タイトルにちなんで最後にお聞きしたいのですが、長濱さんには10回、20回と積み重ねていきたいと思っていることはありますか？

長濱：なんだろうな……。ここ数年、やっと自炊にチャレンジできるようになってきたので、ご飯作りを10回、20回と重ねていきたい（笑）。コツコツと、お米を炊いてお味噌汁を作るところまではいけたので、今度はおかず作りを頑張りたいです。

（取材・文＝徳田要太）