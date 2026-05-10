櫻坂46、アニメタイアップの両A面シングル『Lonesome rabbit / What′s ″KAZOKU″?』″夜桜盤″商品内容解禁

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櫻坂46の6月10日に発売される、坂道グループ初となる両A面シングル『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?』の“夜桜盤”のジャケットパッケージと商品内容が発表された。

■特典映像としてアニメノンクレジットムービーに加え初回放送直前に放送された特別番組も収録！

シングルタイトルの1曲となっている「What’s “KAZOKU”?」は現在放送中のMBS/TBS系TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマになっており、通常のCD形態に加え今作はアニメ絵柄で構成されるCDパッケージ“夜桜盤”も発売となる。

“夜桜盤”ジャケットでは、『夜桜さんちの大作戦』の主人公である朝野太陽と、夜桜家の長男・夜桜凶一郎が心の内では信頼して背中を預けている絵がスタイリッシュな線画のデザインで描かれている。

また、特典映像として、第2期オープニングテーマのノンクレジットムービーに加え、4月の初回放送直前に放送された特別番組“TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期直前！さくら満開MISSION”が収録される。

この番組は櫻坂46の松田里奈・森田ひかる・谷口愛季・的野美青の4人を中心にTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』を語る番組で、声優の川島零士・本渡楓・小西克幸も見どころのコメントを寄せたもの。見逃し配信期間を終えて渇望されていた中でパッケージに初収録となり、櫻坂46のファンもTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』も楽しめる作品になっている。

4月にMUFGスタジアム(国立競技場)にて行われた『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』では14万人を動員し、夏の全国ツアーも控えており、更に勢いづいている櫻坂46。6月の両A面シングルが、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』とどのように化学反応を起こしていくのか、続報を待ちたい。

(C)権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS

■リリース情報

2026.04.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「What’s “KAZOKU”?」

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/