「頑張ってるのにアカ抜けない」人の共通点。整えているはずでも差が出る理由
時間をかけて身だしなみを整えているのに、なぜか今っぽく見えない。きちんとしているのに重たく見えるといった感覚ありませんか？40代以降は、“何をするか”より“どうやるか”で印象の差が出やすいもの。アカ抜けて見えない人には、いくつかの共通したやり方があります。
“全部しっかり”仕上げている
アカ抜けないと感じる人に多いのは、すべてを同じ強さで整えている状態です。髪はきっちり巻いて固める、ベースメイクは全面を均一に仕上げる、服もシワなくきれいに整える。
“動きがない状態”になっている
もうひとつの共通点は、動きやゆるさがないことです。
髪に動きがなく一枚の面のように見える、肌に陰影がなく平坦に見える、服のシルエットに揺れや落ち感がない。こうした状態が重なると、視覚的に止まった印象になります。
“一つ決めて他は引く”に変える
印象をアップデートするには、全部を頑張るのではなく、やり方を少し変えることが重要。例えば、髪をしっかり整える日はメイクを軽くする、服に存在感がある日は全体をシンプルにまとめる。このように“主役を一つ決めて、他を引く”だけで、全体にメリハリが生まれます。
頑張っているのにアカ抜けないと感じるときは、“やり方”を見直すことが大切。全部を同じように整えるのではなく、少しだけ引く意識が印象を自然に変えてくれます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は視覚印象・スタイリング・身体表現に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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