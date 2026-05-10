好きなら絶対しない。男性が“軽く見ている女性”に見せる行動
「彼が好き…だけど、なんだか報われない」--そんな恋に心当たりありませんか？実は、男性は“本命の女性”と“本命以外の女性”に対して、無意識のうちに態度を変えているもの。そこで今回は、男性が“軽く見ている女性”に見せる行動を紹介します。
会うのはいつも“男性側の都合”のみ
あなたが誘っても断るのに、彼の気まぐれで急に「今から会えない？」と連絡が来る…。そんな関係が続いているなら、それは“優先されていない証拠”。本命なら、お互いの都合をすり合わせて時間を作ってくれるはずです。
「俺から連絡するね」とあなたからの連絡を嫌がる
「俺から連絡するね」と言われて、待ちぼうけになっていませんか？このセリフは、“あなたからの連絡を制限し、自分のタイミングで動きたい”というサイン。連絡が来るのをひたすら待つような関係は、対等とは言えません。
関係性を“曖昧”なままにしておく
誕生日や記念日を祝わない、友達に紹介されない、SNSでは一切登場しない--そんな関係性を“曖昧”なままにされているなら要注意です。本命であれば、関係性をハッキリさせるはず。きっと「都合よく使われてる？」と感じることが多いでしょう。
男性の行動に「ん？」と思う瞬間が増えてきたら、それは距離を置くタイミングかも。自分を後回しにする恋よりも、あなたをちゃんと大切にしてくれる男性と向き合っていきましょうね。
🌼君は遊びなんだよね…。少し警戒すべき「男性のセリフ」とは