【母の日】松本人志＆母の2ショット公開で反響「素敵な写真!!」「もう泣いた」 ドキュメント配信開始にあわせ
「母の日」の10日、ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」の公式SNSで、松本人志と母の2ショットが公開され、反響を集めている。
【写真】母の日…松本人志とオカンの2ショット
同日から『その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント』が配信開始。松本が、オカンに会いに愛媛に行く、感動の「その日。」にカメラが完全密着した。
愛媛でオカンと待望の再会を果たすその瞬間までを余すところなく記録したドキュメント。照れ隠しのボケと、変わらないオカンのツッコミ。久しぶりの親子の再会は、果たしてどんな結末を迎えるのか。
公式インスタグラムでは現在の松本とオカンが見つめ合う姿、公式Xでは若き日の松本とオカンの姿が公開。
これに対して「素敵な写真!!」「もう泣いた」「母の日に配信なんて粋ですね」など、期待が高まっている。
【写真】母の日…松本人志とオカンの2ショット
同日から『その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント』が配信開始。松本が、オカンに会いに愛媛に行く、感動の「その日。」にカメラが完全密着した。
愛媛でオカンと待望の再会を果たすその瞬間までを余すところなく記録したドキュメント。照れ隠しのボケと、変わらないオカンのツッコミ。久しぶりの親子の再会は、果たしてどんな結末を迎えるのか。
公式インスタグラムでは現在の松本とオカンが見つめ合う姿、公式Xでは若き日の松本とオカンの姿が公開。
これに対して「素敵な写真!!」「もう泣いた」「母の日に配信なんて粋ですね」など、期待が高まっている。