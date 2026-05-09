かなりショックを受けるでしょう。男性を傷つけてしまう「女性の言動」
男性は女性の何気ない言動に大きなショックを受けることがあります。
そこで今回は、そんな男性を傷つけてしまう「女性の言動」を紹介するので、ぜひ注意してみてください。
｜男性の厚意を断る
男性が時折見せる厚意を「大丈夫です」といつも遠慮してしまっていませんか？
男性は自分の厚意を女性から断られてしまうと、「自分は頼りにならないんだ」と傷ついてしまうことも。
女性からすると「迷惑をかけたくない」「もっと自分のことに時間を使ってほしい」と言う気持ちでしょうが、男性との関係性を強くするなら、むしろ遠慮しないで男性の厚意に甘えてみるのも大切です。
｜お節介をやきすぎる
「彼のためになるなら」と言う気持ちで、ついお節介をやきすぎていませんか？
なるべく「こうしたほうがいいよ」「これはやめたほうがいいよ」という言動は控えた方がいいでしょう。
｜尽くしすぎる
女性としては好きな男性の役に立ちたくて、どうしても好きな男性に尽くしたくなってしまうもの。
でも、あまり尽くし過ぎてしまうと、「俺は何もできないと思われているんだ」と男性を傷つけてしまうことになることがあります。
また、男性の中には「尽くされるより尽くしたい」と考える人もいることも頭に入れておきましょう。
知らず知らずの内に男性のことを傷つけてしまうと、同時にあなたへの好意が冷めてしまうこともあるので、特に今回紹介した行動には十分注意していきましょうね。
🌼彼女とは付き合えない。男性が「この子キツい」と感じる瞬間