【３ヶ月で−３kg】頑張らなくても変わる。食事・運動・睡眠を整えた簡単ダイエット
「特別なことはしていないのに、気づいたら体が軽くなっていました」
そう話すのは、都内在住・42歳の会社員・Aさん。食事制限やハードな運動ではなく、日常の“整え方”を見直したことで、無理なく体の変化につながったといいます。ポイントは、食事・運動・睡眠のバランス。生活全体を少しずつ整えることで、結果的に体も整っていったそうです。
食事は“減らす”より“整える”
「以前はカロリーばかり気にして、食べる量を減らしていました」
▲「ちゃんと食べるようにしたら、結果的に食べすぎが減りました」とAさん
無理に減らすのではなく、整える。食事の質を見直すことが、日々の安定につながっていったのです。
“頑張る運動”をやめて“日常生活の中で動く”を意識
「これまでジムに通っても続かなかったんです」
とAさん。そこで取り入れたのは、日常の中で自然に体を動かすこと。通勤時に少し多く歩く、階段を使うなど、小さな行動を積み重ねていきました。こうした日常の活動量（NEAT）は、消費エネルギーにも関わるとされています。無理なく続けられる形を選ぶことで、習慣として定着しやすくなります。
睡眠を整えたことで１日の流れが変わる
「寝る時間がバラバラだったのも見直しました」
Aさんは就寝前のスマホ時間を減らし、できるだけ同じ時間に眠るように意識。
すると、朝のだるさが軽減され、日中の活動もしやすくなったそう。実際、睡眠のリズムが整うことで、食欲や行動にも変化が出やすくなるとされています。
ダイエットは、何か一つを頑張ることではなく、生活全体のバランスが大切。食事・運動・睡眠を少しずつ整えることで、無理なく続けられる形が見えてくるはずです。「頑張る」よりも「整える」。その積み重ねが体の変化につながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は、栄養・運動・睡眠に関する一般的な知見をもとに編集部にて構成しています
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