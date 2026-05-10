Aぇ！ group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉がおくる『ゴールデンホリデぇ！』5.18より放送 ゲストに室龍太ら
Aぇ! groupと草間リチャード敬太、西村拓哉がおくる特番『リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！』が、テレ東にて5月18日より全4回放送されることが決定。Aぇ! group正門良規がコメントを寄せた。
【写真】仲の良い先輩・室龍太と本音トークも！ 『ゴールデンホリデぇ！』場面カット
本番組は、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』を撮り終えたAぇ! groupと草間リチャード敬太、西村拓哉の6人が、千葉県でグランピングを満喫、Vlogっぽいゆる〜いプライベート感たっぷりの6人の素顔がのぞき見できるバラエティ番組（撮影日：2025年9月）。
そんなグランピング施設にはさまざまなゲストも訪問。関西出身の6人がバラエティの悩みを芸人のマユリカに相談。大喜利＆モノボケを実践して学ぶ。Aマッソ加納＆3時のヒロイン福田麻貴を招いて胸キュン対決も。謎解きクリエイター松丸亮吾からは最強謎解き問題の挑戦状が。さらに…Aぇ! groupが尊敬する先輩の室龍太をグランピング飯でおもてなし。焚き火を囲んで、仲の良い先輩だからこそ話せる本音トークを繰り広げる。
さらに番組内では、6月12日公開の主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』についてもオフトークを展開。メンバー間でも知らなかった現場での出来事など、さまざまなテーマで映画の魅力についても語る。
正門は「ものすごく豪華なゲストの皆さんとご一緒できてとても楽しい時間でした。胸キュン＆謎解き＆お笑い、そして僕らの大先輩！ 色々な分野のプロフェッショナルの方に遊びにきていただき、本当に感謝しかないです。僕らも全力で楽しみ、全力でテーマに挑みました。そしてこんな6人が演じる映画『おそ松さん』はどうなるんだろう？ 視聴者の皆さんにそんな興味や期待を抱いていただけたら幸せです。全力で愉快な僕たちの番組を楽しみにしていてください！」とコメント。
プロデューサー：村田充範（テレビ東京）は、「Aぇ! groupの皆さん、草間リチャード敬太さん、西村拓哉さんの6人の魅力を最大限引き出すことをテーマに、あえて肩の力の抜けた、ゆる〜いVlog番組を制作しました！映画撮影を終えた直後だからこそ見える、オフの空気感や関係性、そして彼らが次のステージに進もうとする過程も切り取っています」と紹介。
「緩い雰囲気もありながら、時には、クイズに大喜利、キャンプなど、全力で体当たりする6人の魅力の真骨頂が垣間見れる番組です！ 最後に…配信の再生数が大事な番組なので、是非ぜひTVerをご覧ください！！！」とアピールしている。
『リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！』（全4回）は、テレ東にて5月18日・5月25日・6月1日各日24時30分、6月11日26時5分放送。
【写真】仲の良い先輩・室龍太と本音トークも！ 『ゴールデンホリデぇ！』場面カット
本番組は、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』を撮り終えたAぇ! groupと草間リチャード敬太、西村拓哉の6人が、千葉県でグランピングを満喫、Vlogっぽいゆる〜いプライベート感たっぷりの6人の素顔がのぞき見できるバラエティ番組（撮影日：2025年9月）。
さらに番組内では、6月12日公開の主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』についてもオフトークを展開。メンバー間でも知らなかった現場での出来事など、さまざまなテーマで映画の魅力についても語る。
正門は「ものすごく豪華なゲストの皆さんとご一緒できてとても楽しい時間でした。胸キュン＆謎解き＆お笑い、そして僕らの大先輩！ 色々な分野のプロフェッショナルの方に遊びにきていただき、本当に感謝しかないです。僕らも全力で楽しみ、全力でテーマに挑みました。そしてこんな6人が演じる映画『おそ松さん』はどうなるんだろう？ 視聴者の皆さんにそんな興味や期待を抱いていただけたら幸せです。全力で愉快な僕たちの番組を楽しみにしていてください！」とコメント。
プロデューサー：村田充範（テレビ東京）は、「Aぇ! groupの皆さん、草間リチャード敬太さん、西村拓哉さんの6人の魅力を最大限引き出すことをテーマに、あえて肩の力の抜けた、ゆる〜いVlog番組を制作しました！映画撮影を終えた直後だからこそ見える、オフの空気感や関係性、そして彼らが次のステージに進もうとする過程も切り取っています」と紹介。
「緩い雰囲気もありながら、時には、クイズに大喜利、キャンプなど、全力で体当たりする6人の魅力の真骨頂が垣間見れる番組です！ 最後に…配信の再生数が大事な番組なので、是非ぜひTVerをご覧ください！！！」とアピールしている。
『リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！』（全4回）は、テレ東にて5月18日・5月25日・6月1日各日24時30分、6月11日26時5分放送。