元モー娘。33歳、オフショル姿で上海ディズニー堪能！「大胆な服装もめっちゃ超カワイイ」「MAX肩出しアザーっす！」
モーニング娘。元メンバーの久住小春が9日にInstagramを更新。オフショル姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】オフショル姿でデコルテあらわ
久住が「GWは上海に行ってきました」と投稿したのは上海ディズニーリゾートで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、オフショルダーのトップスにデニムパンツ、ファンキャップというコーディネートの彼女が、笑顔でパークを満喫する様子が収められている。投稿の中で久住は上海について「お仕事で10代の時行った以来」と明かしつつ「ずっと行きたかったから本当にうれしい」とつづっている、
久住のオフショル姿にファンからは「大胆な服装もめっちゃ超カワイイ」「オフショルありがとう」「MAX肩出しアザーっす！」などの声が集まっている。
■久住小春（くすみ こはる）
1992年7月15日生まれ。2005年5月、中学1年生でオーディションに合格しモーニング娘。の7期メンバーとして加入。2009年にグループを卒業すると、以降は歌手や女優、モデルとして活動。2024年には『瓜を破る〜一線を越えた、その先には』（TBS系）でドラマ初主演を務めた。
引用：「久住小春」Instagram（＠koharu_kusumi.official）
【別カット】オフショル姿でデコルテあらわ
久住が「GWは上海に行ってきました」と投稿したのは上海ディズニーリゾートで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、オフショルダーのトップスにデニムパンツ、ファンキャップというコーディネートの彼女が、笑顔でパークを満喫する様子が収められている。投稿の中で久住は上海について「お仕事で10代の時行った以来」と明かしつつ「ずっと行きたかったから本当にうれしい」とつづっている、
■久住小春（くすみ こはる）
1992年7月15日生まれ。2005年5月、中学1年生でオーディションに合格しモーニング娘。の7期メンバーとして加入。2009年にグループを卒業すると、以降は歌手や女優、モデルとして活動。2024年には『瓜を破る〜一線を越えた、その先には』（TBS系）でドラマ初主演を務めた。
引用：「久住小春」Instagram（＠koharu_kusumi.official）