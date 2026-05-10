甲子園でDeNA戦

プロ野球、阪神の佐藤輝明内野手が10日、甲子園でのDeNA戦に「4番・三塁」で先発出場。6回の第3打席に、セ・リーグ最速2桁本塁打となる10号ソロを左中間に放った。ファンから「これ入るのもうバグ」などの声が上がった。

6回1死。今季絶好調の佐藤輝は、DeNA先発・石田の甘い変化球を見逃さない。

データアプリ「NPB＋」によると角度30度。高く上がった打球は、風にも乗って左中間スタンドに着弾した。打球速度は173.3キロ、飛距離は121.3メートルの一発だった。

試合を配信した「DAZN」の野球専門Xアカウントが、「すべてを超えし者 2桁到達セ界1番乗り 佐藤輝明 第10号ホームラン」として動画を公開すると、ファンから様々な声が上がった。

「流石に擦ったかなーと思ったらこれ」

「普通に考えてありえないだろこのホームラン」

「打つなら中日とオリックス以外でお願いします」

「えぐい変態逆方向や！」

「これ入るのもうバグだろ」

佐藤輝の貴重なアーチもあり、阪神が3-0でDeNAを下した。



（THE ANSWER編集部）