森保監督が三笘薫の負傷状況について話した

サッカー日本代表の森保一監督が5月10日、味の素スタジアムで行われた明治安田J1百年構想リーグ第16節、FC東京対東京ヴェルディの一戦を視察。

試合後に囲み取材に応じた森保監督が、負傷したMF三笘薫について「軽傷ではないかな、と聞いてます」と話した。

三笘は9日に行われたプレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦にスタメン出場。しかし、後半10分に三笘が左サイドのライン際でボールを胸トラップし、加速しようとしたところで、左足裏を押さえてピッチに倒れ込んだ。その後、ピッチ上でしばらくメディカルスタッフの治療を受け、左足を引きずりながら険しい表情でピッチを後にした。

森保監督は三笘の状態について「まだ正確な情報としては報告を受けていないです。チームスタッフからは、まだどれくらいの回復の期間を要する怪我かと言われたら、まだ分からないということで、でもおそらく、軽傷であることを願ってますけど、軽傷ではないかなという、そういう印象的なところは聞いてます」と話した。（FOOTBALL ZONE編集部）