女性にも決して無縁ではない糖尿病。放置するとさまざまな合併症を引き起こす。その原因は肥満や暴飲暴食――だけではない。太っていない女性でも要注意。異変を見逃さず、血糖値を上げない生活習慣を身につけよう。

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女性や肥満ではない人の発症も決して珍しくない

高血糖状態が続くことにより全身の血管に障害が生じ、さまざまな合併症を招く糖尿病。厚生労働省の「国民健康・栄養調査」では、糖尿病が強く疑われる人は国内に1100万人、成人のおよそ10人に1人が該当する。「肥満の人や中高年男性がかかる病気でしょう？」というイメージは必ずしも正しくない。

「かつては暴飲暴食などが影響する『贅沢病』と見なされていた糖尿病ですが、近年の研究では遺伝や体質も発症に影響することが明らかになっています。男女比は約2対1ですが、女性や肥満ではない人の発症も決して珍しくありません。加齢とともに増え、とくに女性は更年期〜閉経後に発症者が急増します。症状が現れたころには病気が進行しているので、毎年の健診で血糖値の異変を逃さず、早めに対処することが何よりも大切です」

こう指摘するのは、朝日生命成人病研究所附属医院で糖尿病内科部長を務める大西由希子医師。糖尿病専門医として25年以上のキャリアを持ち、同医院の治験部長も兼務するため、新しい治療法にも精通する。

糖尿病はどんな仕組みで起きるのか

糖尿病は初期段階では無症状の場合がほとんど。

「進行すると、血糖値が上がることで利尿・脱水症状が起こり、トイレが近くなる『多尿』、のどが渇く『口渇』をはじめとして、だるさ、体重減少、手足のしびれ、目のかすみなどが起きます。さらに進行すると、網膜症、腎症、神経障害といった合併症による失明、透析や足切断、また脳梗塞、心筋梗塞を引き起こし、最悪の場合は命を落とすこともあります」

こうした合併症は、糖が血液中にあふれかえり、血管を傷つけることで起こる。

そもそも糖尿病はどんな仕組みで起きるのか。まずは発症メカニズムを簡単に整理しよう。

食べ物から摂取した糖は、ブドウ糖に分解された後、腸から吸収されて血液中に流れ込む。

「このとき、血糖値の上昇を察知した膵臓のβ細胞からインスリンが分泌されるのが通常の状態です。インスリンは血糖値を下げるホルモンで、この働きによって血液中の糖は筋肉や肝臓、脂肪細胞に取り込まれ、正常な血糖値を保てています。ただ、インスリンの分泌量や効きが十分でないと、糖が血液の中にあふれて血糖値が高くなってしまいます。高血糖の状態が慢性化すると糖尿病になるのです」

インスリンが十分に作用しないために発症する糖尿病だが、主に2種類ある。

「1型糖尿病と2型糖尿病です。1型は、膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンがほとんど分泌されなくなることで発症します。子どもでも発症し、前触れのない免疫異常が原因なので予防は困難です。一方で、糖尿病と診断された人のうち9割以上の人は2型糖尿病です。インスリンの分泌量が低下したり、効きが悪くなったりして発症します。中高年で発症する割合が高く、食事や運動不足など生活習慣が影響すると言われています。ただ、近年では膵臓のインスリン分泌能力に遺伝・体質的な差があることも分かってきました」

中高年女性に発症が急増するのはなぜか。

「前提として、膵臓のインスリン分泌能力は加齢とともに衰えます。さらに女性の場合は、血糖値の上昇と内臓脂肪の蓄積を抑える働きをしていた女性ホルモンのエストロゲンが更年期以降に減少します。すると内臓脂肪が増え、結果インスリンの効きが悪くなるため、エストロゲンの作用が低下する更年期および閉経後の女性は糖尿病のリスクが高まるのです。体重が変わっておらず『昔と同じ服が着られているから私は大丈夫』と過信してはいけません。筋肉が減り内臓脂肪が増えたことによって、体の内側では高血糖になり始めているかもしれません」

糖尿病のリスクを把握するためには、健康診断がいちばんだ。注目するのは、血液検査と尿検査の結果だ。

《この続きでは、●中高年で急増する理由、副作用の少ない画期的新薬、●注目すべき検査項目＆歯磨きスクワットで改善 などのトピックを大西医師の解説とともに詳しく紹介している。記事全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月30日（木）発売の「週刊文春」で読むことできる》

（大西 由希子,「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年5月7日・14日号）