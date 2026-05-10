「やっぱりゴールで、東京ダービー、勝つために」。長倉幹樹が期待に応える決勝弾！ 首位鹿島を勝点４差で猛追「相手がどことか関係なく、勝ちに行きたい」
FC東京は５月10日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第16節で、東京ヴェルディと味の素スタジアムで対戦した。
29分に先制を許し、41分に室屋成のゴールで追いつく。１−１で迎えた90＋５分、途中出場の長倉幹樹が勝ち越し弾をマーク。２−１で競り勝った。
試合後のフラッシュインタビューに長倉が対応。試合後の感想を求められると「最高です」と応じる。
この日はベンチスタートで、77分にマルセロ・ヒアンとの交代でピッチに立つ。「やっぱりゴールで、この東京ダービー、勝つために（ピッチに）入りました」と振り返る。
見事に結果で期待に応える。佐藤恵允が右足を振り抜き、シュートはうまくミートできなかったか、目の前に転がってきたボールを収めた長倉が前を向き、巧みなチップキックで流し込んだ。
「恵允の最高のパスが来たので、うまく決められて良かったです」
シーズンは残り２試合。FC東京はEASTの２位で、首位の鹿島アントラーズを４ポイント差で追う。
背番号26は「次の２試合、相手がどことか関係なく、勝ちに行きたい」と気合を入れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ターンからループ。長倉幹樹の千金弾！
29分に先制を許し、41分に室屋成のゴールで追いつく。１−１で迎えた90＋５分、途中出場の長倉幹樹が勝ち越し弾をマーク。２−１で競り勝った。
試合後のフラッシュインタビューに長倉が対応。試合後の感想を求められると「最高です」と応じる。
この日はベンチスタートで、77分にマルセロ・ヒアンとの交代でピッチに立つ。「やっぱりゴールで、この東京ダービー、勝つために（ピッチに）入りました」と振り返る。
「恵允の最高のパスが来たので、うまく決められて良かったです」
シーズンは残り２試合。FC東京はEASTの２位で、首位の鹿島アントラーズを４ポイント差で追う。
背番号26は「次の２試合、相手がどことか関係なく、勝ちに行きたい」と気合を入れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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