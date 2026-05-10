牡羊座・女性の運勢

やりたいことや新たに興味を感じることが次々出てきそうな、非常に元気のあるとき。自分で自分の世界を広げられている実感がありそう。いまの牡羊座は挑戦の必要性も強く感じていそうですが、その手掛かりとなるものもいろいろ見つけられそうです。ただ家族関係や仕事面など、現実的な部分は「いつも通り」が続くとき。それが幸福でもありますが、自分自身のテンションとはかみ合わず、モヤモヤすることも多いのでは。現状はそれでいいと思います。モヤモヤする部分に焦点を当てず、その時々のやる気や安心感を大事にしながら進みましょう。

牡羊座・男性の運勢

自分自身の成長や挑戦を胸に、積極的に興味や行動範囲を広げていきたいとき。いまは牡羊座のモチベーションに呼応するかのように新しいものや人との出会いが起きやすいので、動けば動くほどやる気が増しそうです。ただ、家族との日常や社会面では安定の時期で、こちらはちょっと牡羊座自身のテンションとは違うかも。安らぎを得られますが、意欲は満たされず、フラストレーションを感じることも。ただ、いまは頭を切り替えて、両方のいい面を摂取すべきでしょう。大きな変化を遂げたいとしても、いまはまだ準備の時期。日常のなかで守られる経験も大事です。

占い：アストロカウンセラー・まーさ