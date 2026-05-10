牡牛座・女性の運勢

自分自身のやる気や興味に呼応するように、新たな出会いや展開が開けやすい好調な時期。何か求めるものがあるなら、積極的に人に話し、行動していきましょう。ただ、同時にいまは社会面を中心に牡牛座を取り巻く状況は大きく変わり始め、積極的な挑戦もうながされています。牡牛座自身にもその意欲はありそうですが、現状は恵まれたなかにいるため、なかなか本気のスイッチが入りにくいかも。ある程度ガッツを出す必要はありますが、いま身近にいる人は「その必要、本当にある？」と言いがちとか。現状はまだブレやすいので、いまの自分の正直な気持ちを優先してOKです。でも、やる気が出たときは思いきって動いたほうがいいですね。

牡牛座・男性の運勢

日常が楽しく軽快に開けやすい、好調な時期が続きます。いまは牡牛座の興味ややる気に対し有益なものが外からもたらされやすいので、考えていること、やりたいことがあったら、どんどん表現し表に出していきましょう。が、同時にいまの牡牛座は自分を積極的に変えていきたい衝動も内に抱えているはず。特にそれは今後の社会面にもつながる何かなので、意欲があるのはOK。直感にそって動けば新しいチャンスも掴みやすいときですが、いま身近にいる人＆状況は、そんな牡牛座の挑戦意欲に対し理解を示さない可能性が。結果的にモヤモヤすることも多そうなので、話す話題は選んだほうがいいかも。

占い：アストロカウンセラー・まーさ